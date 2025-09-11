Την διεθνή του παρουσία ενισχύει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύοντας παράρτημα στην Κύπρο, εμβαθύνοντας παράλληλα τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Την λειτουργία και τις προοπτικές του νέου Παραρτήματος παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 11/9/2025 στη Λευκωσία ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, η αντιπρύτανης καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, ο κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς, ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητής Γεώργιος Δότσης, ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Πανεπιστημίου Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, Πατήρ Κυπριανός Κουντούρης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Αρχιεπισκόπου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος και ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκος Μεγάλεμος.

Πολύ μεγάλη αποδοχή του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

Σύμφωνα με πανκυπριακή δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, το 87% των πολιτών χαιρετίζει θετικά την ίδρυση του Παραρτήματος του ΕΚΠΑ, ενώ σε ποσοστά άνω του 70% αναγνωρίζονται το κύρος του Πανεπιστημίου, η ποιότητα σπουδών και η αξία των πτυχίων του.

Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ, όπως αναφέρθηκε, θα αναπτυχθεί σε Λευκωσία και Λάρνακα, αξιοποιώντας τόσο ιστορικά πλήρως ανακαινισμένα κτήρια στην πρωτεύουσα όσο και σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λάρνακα.

Τέσσερις Σχολές και οχτώ Τμήματα

Στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει τέσσερις Σχολές και οχτώ Τμήματα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως.

Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ήδη έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα παρακάτω πέντε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών για τον Οκτώβριο του 2025.