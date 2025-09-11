Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και πέντε κατηγορούμενοι ως συνεργοί του απολογούνται σήμερα (11/9) για αρχαιοκαπηλία.

Ο ηγούμενος της ιστορικής Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα βρίσκεται από το πρωί στον ανακριτή Κορίνθου μαζί με τον βοηθό του και άλλα τέσσερα άτομα, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που επιχειρούσε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και ιερά Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο ηγούμενος φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ότι τα κειμήλια «ήταν της γιαγιάς του».

Η ΕΛΑΣ, ωστόσο, ερευνά αν τα αντικείμενα ανήκουν στη Μονή και αν αποτελούν μέρος της επίσημης συλλογής που φυλάσσεται στο μουσείο της.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστώσουν οι αρχές αν είναι υπαρκτό το άγαλμα που υποστήριζε πως είχε ο Ηγούμενος και το παζάρευε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως μάλιστα υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές, το άγαλμα ήταν θαμμένο σε χωράφι.