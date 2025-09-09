Σε κατάσταση σοκ και αναστάτωσης βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων μετά τις αποκαλύψεις για τη σύλληψη του ηγούμενου της ιστορικής μονής του Μεγάλου Σπηλαίου.

Ο κληρικός συνελήφθη τη στιγμή που — σύμφωνα με τις καταγγελίες — επιχειρούσε να πουλήσει πολύτιμα κειμήλια του μοναστηριού.

Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, καθώς κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως εντείνει την ανησυχία και προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το εύρος της πώλησης εκκλησιαστικής περιουσίας.

Το πολύτιμο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος και το κύκλωμα διακίνησης

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA, στη διάρκεια των επαφών του ηγούμενου με δύο αστυνομικούς — οι οποίοι παρίσταναν τους μεσάζοντες — αποκαλύφθηκε ότι στην κατοχή του βρισκόταν ένα ιδιαίτερα σπάνιο και πολύτιμο άγαλμα. Πρόκειται για μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μέτρων, το οποίο ο ίδιος ο ηγούμενος πρότεινε προς πώληση έναντι ποσού που φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν το αντικείμενο, ο ηγούμενος ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν ήταν δυνατό, επεξηγώντας πως το άγαλμα είναι «θαμμένο σε χωράφι». Όπως φέρεται να είπε, η αποκάλυψή του θα γινόταν μόνο αν βρισκόταν ο κατάλληλος αγοραστής και ξεκινούσαν οι σχετικές διαδικασίες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγάλματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπό το βάρος των εξελίξεων και των καταγγελιών, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες στα χωράφια που περιβάλλουν τη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Η αναζήτηση επικεντρώνεται στον εντοπισμό του πολύτιμου αγάλματος, με την υπόθεση να συγκλονίζει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τον εκκλησιαστικό χώρο.