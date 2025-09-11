Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί. Ωστόσο, στη βόρεια Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και τη Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Στη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στη Θράκη δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχα, στην κεντρική Μακεδονία είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά.

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, δημιουργώντας συνθήκες καλοκαιρινού τύπου.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς, ενώ σε Ιόνιο, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη τους 31 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότητα για σύντομες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους-νοτιοανατολικούς ίδιας έντασης.