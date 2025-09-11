Στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο, ο επικεφαλής σχεδιασμού της Mercedes-Benz, Γκόρντεν Βάγκενερ, δεν μάσησε τα λόγια του: η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να σχεδιάσει αυτοκίνητα. Όπως εξήγησε, η εταιρεία έχει πειραματιστεί για χρόνια με την AI, αλλά τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. «Το 99% είναι άσχημο, αλλόκοτο ή δεν ταιριάζει καθόλου με τη μάρκα», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος μόνο μια μικρή χρησιμότητα στη δημιουργία φόντων για εικόνες.

Ο Βάγκενερ υπογράμμισε ότι τα γεννητικά μοντέλα «πλημμυρίζουν» το κοινό με υπερβολικά τέλειες, αλλά ανούσιες εικόνες, κάνοντας τους ανθρώπους να χάνουν το ενδιαφέρον για τα πραγματικά πρωτότυπα αυτοκίνητα. «Μπαίνεις στο Instagram και είναι απλά… άλλο ένα. Βαριέσαι», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «εκνευριστικό».

Ο σχεδιαστής εξήγησε ότι ένα «Mercedes» δεν μπορεί να βγει από αλγόριθμο, αλλά μόνο από ανθρώπους με γνώση της ιστορίας της μάρκας και φαντασία για το μέλλον. Η AI, αντίθετα, «αντιγράφει» δουλειές καλλιτεχνών από το διαδίκτυο χωρίς σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα — κάτι που ήδη έχει οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες με εταιρείες όπως η Warner Bros.