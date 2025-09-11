Η Ferrari επανέφερε το θρυλικό όνομα Testarossa με την παρουσίαση της 849, που διαδέχεται την SF90 Stradale. Το νέο μοντέλο αποδίδει συνολικά 1.050 ίππους χάρη στον συνδυασμό τρικινητήριου ηλεκτρικού συστήματος και ενός V8 twin-turbo, τοποθετημένου κεντρικά. Πρόκειται για ένα όχημα που απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς πελάτες, προσφέροντας επιδόσεις-ρεκόρ χωρίς να θυσιάζει την άνεση και την πολυτέλεια.

Ο βενζινοκινητήρας V8 αποδίδει 830 ίππους και έχει εξελιχθεί εκ βάθρων, με νέο μεγαλύτερο turbo και στοιχεία από την εμπειρία της Ferrari στη Formula 1. Σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες —δύο εμπρός και έναν πίσω— το αυτοκίνητο διαθέτει τετρακίνηση on demand και προηγμένο torque vectoring για κορυφαία πρόσφυση και δυναμική σε όλες τις συνθήκες.

Η 849 Testarossa έχει λόγο ισχύος/βάρους καλύτερο από κάθε άλλο μοντέλο παραγωγής της μάρκας, χάρη στη μείωση βάρους σε καίρια εξαρτήματα. Οι αεροδυναμικές λύσεις, εμπνευσμένες από τα πρωτότυπα της δεκαετίας του ’70, αποδίδουν κάθετα φορτία έως 415 κιλά στα 250 χλμ./ώρα, βελτιώνοντας παράλληλα και την ψύξη κατά 15%. Το εξωτερικό χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και γεωμετρικές επιφάνειες, ενώ το εσωτερικό είναι πιο εργονομικό, με νέα σχεδίαση τιμονιού και σύγχρονο HMI.

Η Ferrari 849 Testarossa ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, φέρνοντας ξανά στη μνήμη το όνομα που πρωτοεμφανίστηκε το 1956 και έγινε εμβληματικό το 1984. Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στην παράδοση όσο και στην καινοτομία, το νέο μοντέλο θέτει νέα στάνταρ για την κατηγορία των υπερ-σπορ υβριδικών berlinetta.