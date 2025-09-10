Σημαντική αύξηση σημείωσαν το 2024 οι επιθέσεις κατά σχολείων, σύμφωνα με ανακοίνωση της UNESCO που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη. Η διεθνής οργάνωση κατέγραψε 1.265 περιστατικά βίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα στο έτος, αριθμός αυξημένος κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως «δραματική κλιμάκωση» της βίας ενάντια στη σχολική κοινότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, όπως η Ουκρανία και η Εγγύς Ανατολή.

Έντονη ανησυχία για τις εμπόλεμες ζώνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO, το φαινόμενο της επίθεσης σε σχολεία παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα σε κράτη όπου επικρατούν πόλεμοι ή βαθιά κοινωνική αναταραχή. Η οργάνωση επισημαίνει ως πιο ανησυχητικές περιπτώσεις αυτές της Ουκρανίας, της Γάζας στην Εγγύς Ανατολή, καθώς και της Μιανμάρ, της Αϊτής και του Αφγανιστάν. Επιπλέον, υπογραμμίζει τη συνεχή αύξηση στη χρήση σχολικών δομών για στρατιωτικούς σκοπούς, μια πρακτική που, όπως τονίζεται, «παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Δράσεις και πρωτοβουλίες της UNESCO

Στην ανακοίνωσή της, η UNESCO γνωστοποιεί πως βρίσκεται σε συνεργασία με εταίρους για να υλοποιήσει εκπαιδευτικές λύσεις σε 31 χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς μαθητές, μαθήτριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν, η Γάζα, το Σουδάν, η Συρία και η Ουκρανία.

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, η οργάνωση υπογραμμίζει με έμφαση πως «τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δίνοντας το μήνυμα ότι οι παγκόσμιοι κανόνες προστασίας της εκπαίδευσης πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.