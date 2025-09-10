Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι από την Μπόρνμουθ, με τον παίκτη να υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Ο 20χρονος εξτρέμ έφτασε στη χώρα μας τη Δευτέρα (8/9), ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Θα ενισχύσει την Κ23 του Ολυμπιακού, με τον αγγλικό σύλλογο να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 30%.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Νόριτς, ενώ το 2017 τον απέκτησε η Τσέλσι. Με τις ομάδες υποδομών των «μπλε» πραγματοποίησε 66 εμφανίσεις, σκοράροντας έξι γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2025 τον απέκτησε ως ελεύθερο η Μπόρνμουθ, που αγωνίστηκε δύο φορές με την Κ20 της ομάδας. Γεννήθηκε στις 09 Ιουλίου του 2005 στο Λονδίνο και έχει πραγματοποιήσει μία συμμετοχή με την Κ17 της Αγγλίας, ενώ έχει αγωνιστεί στην Κ15 και Κ16. Λογίζεται ως ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας του, με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό να ενισχύει το πλάνο ανάπτυξης ταλέντων του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.

Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.

Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».