Η Ελλάδα πέρασε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε ημιτελικό Eurobasket και την ερχόμενη Παρασκευή (11/9) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η προϊστορία μας με τους γείτονες είναι πολύ και σε δύο βράδια από απόψε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ευελπιστεί να το βελτιώσει με μία ακόμη νίκη που θα ισοδυναμεί με τη σημαντικότερη επικράτηση της τελευταίας 20ετίας περίπου!

Οι δύο ομάδες έχουν δώσει συνολικά 66 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβάνοντας και τα φιλικά. Η ελληνική ομάδα έχει τη μερίδα του λέοντος με 43 νίκες έναντι 23 των Τούρκων.

Αναλυτικά η προϊστορία Ελλάδα – Τουρκία:

25.06.1936 Ελλάδα-Τουρκία 12-49 Φιλικό

06.11.1946 Ελλάδα-Τουρκία 30-34 Φιλικό

19.03.1947 Ελλάδα-Τουρκία 35-25 Φιλικό

17.05.1949 Ελλάδα-Τουρκία 54-41 Ευρωμπάσκετ 1949

11.05.1951 Ελλάδα-Τουρκία 36-42 Ευρωμπάσκετ 1951

10.10.1951 Ελλάδα-Τουρκία 43-37 Μεσογειακοί Αγώνες

27.04.1952 Ελλάδα-Τουρκία 40-36 Φιλικό

17.11.1962 Ελλάδα-Τουρκία 55-72 Βαλκανικό Ανδρών

11.09.1963 Ελλάδα-Τουρκία 73-62 Βαλκανικό Ανδρών

18.09.1964 Ελλάδα-Τουρκία 80-69 Βαλκανικό Ανδρών

17.09.1966 Ελλάδα-Τουρκία 64-70 Φιλικό

21.12.1966 Ελλάδα-Τουρκία 76-62 Βαλκανικό Ανδρών

11.05.1967 Ελλάδα-Τουρκία 81-63 Βαλκανικό Ανδρών

16.09.1967 Ελλάδα-Τουρκία 84-87 Μεσογειακοί Αγώνες

25.12.1968 Ελλάδα-Τουρκία 74-99 Βαλκανικό Ανδρών

01.09.1969 Ελλάδα-Τουρκία 75-65 Βαλκανικό Ανδρών

22.09.1971 Ελλάδα-Τουρκία 80-89 Βαλκανικό Ανδρών

10.10.1971 Ελλάδα-Τουρκία 66-80 Μεσογειακοί Αγώνες

26.07.1972 Ελλάδα-Τουρκία 87-60 Βαλκανικό Ανδρών

14.05.1973 Ελλάδα-Τουρκία 84-81 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1973

12.09.1973 Ελλάδα-Τουρκία 60-64 Βαλκανικό Ανδρών

24.05.1974 Ελλάδα-Τουρκία 68-70 Κύπελλο Εθνών Ευρώπης

05.06.1975 Ελλάδα-Τουρκία 71-55 Κύπελλο Εθνών Ευρώπης

15.06.1975 Ελλάδα-Τουρκία 64-74 Ευρωμπάσκετ 1975

16.05.1977 Ελλάδα-Τουρκία 87-90 Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1977

18.12.1977 Ελλάδα-Τουρκία 72-63 Βαλκανικό Ανδρών

07.05.1978 Ελλάδα-Τουρκία 81-80 Βαλκανικό Ανδρών

19.05.1979 Ελλάδα-Τουρκία 87-77 Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1979

14.09.1979 Ελλάδα-Τουρκία 92-71 Βαλκανικό Ανδρών

17.09.1979 Ελλάδα-Τουρκία 86-73 Μεσογειακοί Αγώνες

12.09.1980 Ελλάδα-Τουρκία 62-56 Βαλκανικό Ανδρών

07.05.1981 Ελλάδα-Τουρκία 85-84 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1981

03.06.1981 Ελλάδα-Τουρκία 72-64 Ευρωμπάσκετ 1981

05.12.1981 Ελλάδα-Τουρκία 80-93 Βαλκανικό Ανδρών

04.05.1982 Ελλάδα-Τουρκία 77-82 Βαλκανικό Ανδρών

25.05.1982 Ελλάδα-Τουρκία 75-57 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1983

02.09.1983 Ελλάδα-Τουρκία 74-66 Βαλκανικό Ανδρών

16.09.1983 Ελλάδα-Τουρκία 73-77 Μεσογειακοί Αγώνες

16.05.1984 Ελλάδα-Τουρκία 83-73 Προολυμπιακό Τουρνουά

16.05.1984 Ελλάδα-Τουρκία 52-70 Βαλκανικό Ανδρών

15.09.1987 Ελλάδα-Τουρκία 66-77 Μεοσγειακοί Αγώνες

24.12.1988 Ελλάδα-Τουρκία 105-114 Βαλκανικό Ανδρών

22.11.1990 Ελλάδα-Τουρκία 78-77 Βαλκανικό Ανδρών

10.07.1991 Ελλάδα-Τουρκία 82-76 Μεσογειακοί Αγώνες

12.06.1993 Ελλάδα-Τουρκία 86-79 Μεσογειακοί Αγώνες

29.12.1993 Ελλάδα-Τουρκία 84-79 Διεθνές Τουρνουά

13.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 60-51 Μεσογειακοί Αγώνες

25.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 74-52 Ευρωμπάσκετ 1997

26.08.2000 Ελλάδα-Τουρκία 61-71 Διεθνές Τουρνουά

06.09.2003 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Ευρωμπάσκετ 2003

28.06.2005 Ελλάδα-Τουρκία 69-78 Μεσογειακοί Αγώνες

24.08.2006 Ελλάδα-Τουρκία 76-69 Παγκόσμιο Ανδρών

02.07.2009 Ελλάδα-Τουρκία 82-79 Μεσογειακοί Αγώνες

18.09.2009 Ελλάδα-Τουρκία 76-74 Ευρωμπάσκετ 2009

31.08.2010 Ελλάδα-Τουρκία 65-76 Παγκόσμιο Ανδρών

19.08.2011 Ελλάδα-Τουρκία 62-38 Διεθνές Τουρνουά

07.09.2013 Ελλάδα-Τουρκία 84-61 Ευρωμπάσκετ 2013

20.08.2014 Ελλάδα-Τουρκία 70-56 Φιλικό

22.08.2014 Ελλάδα-Τουρκία 76-72 Φιλικό

15.08.2015 Ελλάδα-Τουρκία 64-73 Διεθνές Τουρνουά

28.08.2015 Ελλάδα-Τουρκία 62-58 Τουρνουά Ακρόπολις

23.06.2016 Ελλάδα-Τουρκία 78-52 Φιλικό

26.06.2016 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Φιλικό

17.09.2019 Ελλάδα-Τουρκία 84-70 Τουρνουά Ακρόπολις

03.07.2021 Ελλάδα – Τουρκία 81-63 Προολυμπιακό Τουρνουά

25.02.2022 Ελλάδα – Τουρκία 72-71 Προκριματικά Παγκοσμίου 2023

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά ΜΟΝΟ αγώνες Eurobasket, η τελευταία νίκη της Τουρκίας σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου του 1975 (64-74).

Δείτε και την προϊστορία των αγώνων σε Eurobasket:

