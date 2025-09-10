Πρόκριση για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Eurobasket πήρε η Φινλανδία, η οποία επικράτησε με 93-79 της Γεωργίας.

Η ομάδα του Λάσι Τουόβι με πρωταγωνιστές τους Γιάντουνεν και Μάρκανεν με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα πανηγύρισαν τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.

Πάλεψε μέχρι τέλους η Γεωργία με τον Μαμουκελασβίλι να αγωνίζεται 39 λεπτά με 22 πόντους, ενώ ο Σανάτζε πρόσθεσε άλλους 19 πόντους με 5 τρίποντα. Κακή εμφάνιση από τον Μπάλντγουιν με μόλις 2 πόντους από ελεύθερες βολές και 0/3 δίποντα, 0/5 τρίποντα.

Αντίπαλος της Φινλανδίας στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) θα είναι ο νικητής του Γερμανία-Σλοβενία (10/9, 21:00).

Το ματς

Η Φινλανδία ξεκίνησε πολύ καλά στο ματς κερδίζοντας την πρώτη περίοδο με 28-15 και τον Μάρκανεν να έχει 7 πόντους και 4 ασίστ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο συνέχισαν την καλή παρουσία, εκμεταλεύτηκαν τα 4 λάθη των Γεωργιανών πετυχαίνοντας 9 πόντους απο αυτά. Διατήρησαν πολύ υψηλό ποσοστό στα τρίποτα με 67%, 10/15 και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 57-40. Ο Σενγκέλια με μεγάλη εμφάνιση για τη Γεωργία είχε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

This kid is still in high-school. 🤯 Markkanen to Muurinen for the reverse alley-oop!#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/vbGdoMgEqc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Η Γεωργία στο τρίτο δεκάλεπτο μείωσε την διαφορά στους «9», με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 71-62. Από 7 πόντους σκόραραν Σανάτζε και Μαμουκελασβίλι, με τον δεύτερο να μην έχει κάτσει στον πάγκο δευτερόλεπτο.

Η Γεωργία έφτασε τη διαφορά στους 6 αλλά το μεγάλο τρίποντο του 21χρονου Λιτλ έδωσε πάλι ανάσα στη Φινάνδία. Στην επόμενη φάση ο Μπιτάτζε αποβλήθηκε καθώς χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, για αγκωνιά στον Γιάντουνεν. Ο Γεωργιανός είχε ήδη χρεωθεί με τεχνική ποινή στο πρώτο μισό και αποχώρησε απο το ματς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ σε 23 λεπτά συμμετοχής. Στα 3’13” πριν το φινάλε ακολούθηκε και ο Σενγκέλια, ο οποίος έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Μαξούνι και χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ. Αποβλήθηκε και αυτός καθώς είχε μια τεχνική ποινή απο το πρώτο μέρος. Στα 30 λεπτά που αγωνίστηκε σκόραρε 18 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

CLUTCH VALTONEN DOES IT AGAIN 🇫🇮😱 Elias Valtonen has made six shots from 3P range in this EuroBasket, with four of those being scored in the 4th quarter 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/AlXQDFU7kH — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 3 (9 ασίστ), Σάλιν 14 (7 ριμπ.), Ενκαμουά 8, Γιάντουνεν 19 (5 ριμπ.), Βάλτονεν 8 (2 τριπ.), Μαξούνι 15, Μάρκανεν 17 (6 ριμπ.), Μούρινεν 7, Γκούσταφσον, Γκράντισον 2

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 22 (4 ριμπ.), Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 19 (5 τρίπ.), Σενγκέλια 18 (5 ασίστ), Μπιτάτζε 14 (6 ριμπ.), Μπάλντουιν 2, Οτσχικίτζε