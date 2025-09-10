Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας και αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο.

Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει ότι η ενέργεια αυτή υπονομεύει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Ελλάδα καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος παραμένουν οι μόνοι αποτελεσματικοί τρόποι για την αποκατάσταση της ειρήνης και την επίτευξη βιώσιμης σταθερότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει τη σημασία της τήρησης των διεθνών κανόνων και της προστασίας της κυριαρχίας των κρατών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.