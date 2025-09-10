Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αλγερίας (CACI) και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης (HACCD) στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας και συμμετοχής, με περίπτερο, στην Διεθνή Έκθεση Intra African Trade (IATF 2025), που πραγματοποιήθηκε από 4-10 Σεπτεμβρίου στην Αλγερία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η υπογραφή του MoU αποτελεί τη βάση συνεργασίας των επιμελητηριακών φορέων που το συνυπογράφουν για κοινές δράσεις, επιχειρηματικές συνέργειες και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε τομείς, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και οι υποδομές αλλά και, γενικότερα, για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Αλγερίου, Καμέλ Χαμενί και των εκπροσώπων του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη και Νίκου Μαυρίκου, καθώς και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, Βασίλη Τακά και Βασίλη Τερζή, πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας στην Αλγερία, Νικόλαου Βεργή, της γενικής συμβούλου του γραφείου εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων, Αφροδίτης Οικονόμου, κυβερνητικών εκπροσώπων και κρατικών οργανισμών της Αλγερίας, των μελών της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, καθώς και του προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), Πάνου Ξενοκώστα. Επίσης, η παρουσία εκπροσώπων φορέων όπως της Agence Algerienne de Promotion de l’ Investissement (AAPI), της Banque National de l’Habitat (BNH), του Fond National d’ Investissement (FNI), του Chambre de Commerce et d’ Industrie de Boumerdes Sahel (CCIS), του Ινστιτούτου Μελετών Υποδομών GEICA, του επενδυτικού ομίλου SADI και του τεχνολογικού ομίλου SST, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον όλων των μερών στην ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο μεταξύ της Ελλάδας και Αλγερίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της αφρικανικής ηπείρου.

Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, αποτελεί μια συμφωνία που σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας, ανάπτυξης και κοινής πορείας προς ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλώς μια τελετή, μιας τυπικής υπογραφής, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα εδραίωσης της συνεργασίας μας. Μέσα από αυτή τη συμφωνία, δεσμευόμαστε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, να αναπτύξουμε κοινές δράσεις στήριξης των μελών μας και να ενισχύσουμε τον ρόλο των επιμελητηρίων ως φορείς ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα ακόμη πιο ουσιαστικό, ένα βήμα που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διάθεση για εξωστρέφεια και την κοινή μας επιθυμία να οικοδομήσουμε γέφυρες ανάπτυξης και ευημερίας. Η ενίσχυση και προώθηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα, όσο και για την οικονομική διπλωματία των δύο χωρών μας. Η Ελλάδα και η Αλγερία, δύο χώρες με πλούσιες ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια ακόμη πιο γόνιμη και πολυδιάστατη οικονομική συνεργασία. Η υπογραφή του MoU αποτελεί τη βάση συνεργασίας των επιμελητηριακών φορέων που το συνυπογράφουν, για να εντοπιστούν ευκαιρίες, να αναλυθούν οι προκλήσεις και να κατευθυνθούν οι βάσεις για κοινές δράσεις και επιχειρηματικές συνέργειες. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές κρίσεις και αναταραχές και την ανάγκη για οικονομική διαφοροποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή με αμοιβαίο όφελος. Στην Ελλάδα στοχεύουμε σταθερά στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και συνεργειών με αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες. Η Αλγερία είναι ακριβώς μια τέτοια αγορά, καθώς είναι μια χώρα με δυναμική οικονομία, πλούσιους φυσικούς πόρους και στρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μεσογείου. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των τροφίμων, της τεχνολογίας και της ναυτιλίας. Είμαι πεπεισμένος ότι, μόνο μέσα από συνέργειες μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις μας. Με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε με πράξεις στο άμεσο μέλλον».