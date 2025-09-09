Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το εμιράτο του Κόλπου ήταν βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916 και έγινε ανεξάρτητο το 1971, εντασσόμενο στον Αραβικό Σύνδεσμο και τα Ηνωμένα Έθνη την ίδια χρονιά.

Στον Πόλεμο του Κόλπου

Ενώ στρατιωτικές δυνάμεις του Κατάρ συμμετείχαν στον Πόλεμο του Κόλπου του 1990-91, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, το Κατάρ δεν δέχτηκε το ίδιο επίθεση.

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

Μέχρι το 2033, η βάση αναμένεται να στεγάζει 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Η επίθεση από το Ιράν

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στη βάση τον Ιούνιο σε απάντηση στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η αεροπορική άμυνα του Κατάρ αναχαίτισε την επίθεση. Δεν υπήρξαν θύματα.

Ενώ το Κατάρ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλή, έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε αυτές τις χώρες.