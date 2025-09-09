Σοκ προκάλεσε η πρώτη δημόσια εμφάνιση της νέας υπουργού Υγείας της Σουηδίας, Elisabet Lann, καθώς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κατέρρευσε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Ενώ μιλούσε μπροστά στο μικρόφωνο, η Lann έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και σωριάστηκε με το πρόσωπο πάνω στο βάθρο, προκαλώντας πανικό στην αίθουσα. Άμεσα έσπευσαν κοντά της άτομα για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Μεταξύ αυτών και η υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, Έμπα Μπους, η οποία επενέβη γρήγορα για να τη βοηθήσει να ανακτήσει την ισορροπία της. Στη συνέχεια, η Lann απομακρύνθηκε από την αίθουσα για να της παρασχεθεί βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα, οι υπόλοιποι υπουργοί επέστρεψαν, ωστόσο η αίθουσα Τύπου έκλεισε για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε διαφορετικό χώρο για τη συνέχεια της ενημέρωσης.

Η Elisabet Lann είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα ως η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση της Acko Ankarberg Johansson, η οποία παραιτήθηκε τόσο από το υπουργείο όσο και από το κοινοβούλιο, γνωστό ως Riksdag.