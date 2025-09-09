Ένα σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο αποκλειστικά με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ αυτό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Για πρώτη φορά έρχονται στο φως οι αυθεντικές επιστολές που αντάλλαξαν δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ιστορίας: ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν.

Μια αλληλογραφία που ξεδιπλώνει, με τρόπο αποκαλυπτικό και άμεσο, τις προκλήσεις που βίωσε η Ελλάδα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, τον αγώνα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και τον καθοριστικό ρόλο των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Από τις πρώτες ανησυχίες για την Κύπρο, μέχρι την αγωνία για την τουρκική αδιαλλαξία. Από το όραμα για την ενωμένη Ευρώπη, μέχρι τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην τότε ΕΟΚ. Κάθε επιστολή αποτελεί ένα πολύτιμο τεκμήριο που καταγράφει όχι μόνο τις σκέψεις και τις αγωνίες δύο ηγετών, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης χώρας προς το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Στις επιστολές αναδεικνύονται η σταθερή προσήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο όραμα της Ευρώπης, η έμπρακτη στήριξη του Ζισκάρ ντ’ Εστέν και η σχέση εμπιστοσύνης που συνέδεσε τους δύο άνδρες. Μια σχέση που επισφραγίστηκε με την ιστορική ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την 1η Ιανουαρίου 1981.

Την ειδική έκδοση πλαισιώνει ένα σημαντικό editorial του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και διευθυντή του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με τίτλο «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία».

Ο συγγραφέας φωτίζει τις κρίσιμες στιγμές του καλοκαιριού του 1974, την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι με το αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας, την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Γαλλία του Ζισκάρ ντ’ Εστέν στην ενίσχυση της ελληνικής άμυνας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.

Όπως τονίζει, η στρατηγική σχέση Αθήνας–Παρισιού αποτέλεσε από τότε μία από τις βασικές σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Αυτό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ προσφέρουν στο κοινό ένα σπάνιο ιστορικό αρχείο: τις πρωτότυπες επιστολές –με αυθεντικό κείμενο και μετάφραση– μαζί με την επιστημονική και πολιτική αποτίμηση του ρόλου που διαμόρφωσε την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.

Ένα ανεκτίμητο ντοκουμέντο για την πολιτική, τη διπλωματία και το όραμα της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μόνο με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.