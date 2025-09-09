Βίντεο του Live News αποκαλύπτουν καρέ-καρέ την παράσυρση του νεαρού αστυνομικού στο Περιστέρι, φέρνοντας στο φως όσα πραγματικά συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Τότε, ο γιος γνωστού επιχειρηματία και ένας φίλος του επιδίδονταν σε επικίνδυνες «κόντρες» με τα αυτοκίνητά τους, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Τα πλάνα κόβουν την ανάσα: το αυτοκίνητο του 20χρονου επιταχύνει απότομα και παρασύρει τον αστυνομικό, εκσφενδονίζοντάς τον στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα, όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο κρατούσαν την αναπνοή τους. Οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας συμπληρώνονται από τις μαρτυρίες των επιβαινόντων στα δύο οχήματα, οι οποίες καταγράφηκαν μετά τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Τα νέα αυτά ντοκουμέντα δίνουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της παράσυρσης. Ο 20χρονος οδηγός, γιος επιχειρηματία, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι επιτάχυνε για να διαφύγει, πιστεύοντας – όπως είπε – ότι έπεφτε θύμα ενέδρας από ληστές. Ωστόσο, το νέο οπτικό υλικό τον φέρνει σε ακόμη δυσκολότερη θέση.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, έχει περιγράψει με λεπτομέρεια τη στιγμή του χτυπήματος. «Είδα το όχημα να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά «αστυνομία» χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ», είπε ο αστυνομικός.

Στο όχημα επέβαιναν, εκτός από τον 20χρονο οδηγό, και δύο ανήλικες κοπέλες. Και οι δύο υποστήριξαν από την αρχή την ίδια εκδοχή με τον κατηγορούμενο. «Σταμάτησαν μπροστά και πίσω μας δύο αυτοκίνητα. Είδα να αποβιβάζονται 4 άτομα και υποθέσαμε πως ήταν ληστές. Γι’ αυτό το λόγο ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό και διέφυγε. Εγώ είχα σκύψει. Πήγαμε μαζί στο σπίτι του και εκεί η μητέρα του πιθανολόγησε πως ίσως αυτοί οι άντρες να ήταν αστυνομικοί», είπε η φίλη του 20χρονου.

Η δεύτερη ανήλικη, η οποία δήλωσε σύντροφος του οδηγού, ανέφερε ότι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο στα Νότια Προάστια επειδή τελείωσαν τα καύσιμα. «Σταματήσαμε στο συγκεκριμένο σημείο για να συνεννοηθούμε πού θα συνεχίσουμε τη νυχτερινή μας διασκέδαση. Όταν είδαμε τους ένοπλους άντρες να μας ζητούν να βγούμε, φύγαμε από το σημείο. 15 λεπτά αργότερα αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα άγνωστο σε μένα σημείο, επειδή δεν είχε καύσιμα».

Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί μετά τον τραυματισμό και την εγκατάλειψη του αστυνομικού, κατευθύνθηκαν στα Νότια Προάστια αντί προς το Μαρούσι; Και γιατί κανείς δεν ειδοποίησε την αστυνομία, αφού – όπως λένε – νόμιζαν πως πρόκειται για ληστές; Όλοι οι επιβάτες ισχυρίστηκαν πως δεν κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με αστυνομικούς. Τα πλάνα, ωστόσο, φαίνεται να τους διαψεύδουν. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ενός μαύρου Ford, έδωσε και εκείνος τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας πως ούτε αυτός ούτε οι συνεπιβάτες του είχαν αντιληφθεί την παρουσία αστυνομικών.

«Δεν είδα τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού. Κατάλαβα τι είχε συμβεί όταν άκουσα τους υπόλοιπους αστυνομικούς να λένε ότι είχε χτυπήσει συνάδελφός τους. Μετά τον είδα και εγώ χτυπημένο στο απέναντι πεζοδρόμιο με αίματα», είπε ο οδηγός του Ford. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλοι οι εμπλεκόμενοι περιέγραψαν με ψυχρότητα τα όσα είχαν προηγηθεί. «Άπαντες παραδέχτηκαν ότι οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μεταξύ τους, έως την χρονική στιγμή που ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα που επέβαιναν στο Περιστέρι», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Η τρελή πορεία από την Εθνική Οδό μέχρι το Περιστέρι περιλάμβανε διαρκείς παραβάσεις και υπερβολικές ταχύτητες. «Δεν αντιλήφθηκα νωρίτερα τα φωτεινά σήματα των αστυνομικών που ακολουθούσαν στη λεωφόρο Κηφισού», είπε ο ίδιος οδηγός. Τον διαψεύδουν όμως οι δύο ανήλικες που επέβαιναν στο πίσω κάθισμα, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν καταλάβει πως βρίσκονταν σε εξέλιξη αστυνομική καταδίωξη και άκουσαν τον οδηγό να τις ενημερώνει σχετικά.

«Κάποια στιγμή άκουσα τον … (οδηγό) να λέει: «αστυνομικοί». Τότε γύρισα και είδα ότι μας ακολουθούσαν υπηρεσιακά συμβατικά αυτοκίνητα τα οποία έκαναν σήμα για να σταματήσουμε για έλεγχο», είπε μία από τις επιβάτιδες. Ο φίλος του κατηγορούμενου καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν οι δύο κοπέλες. «Αντιλήφθηκα τον αστυνομικό έλεγχο και τους αστυνομικούς, όταν το όχημά τους έφτασε δίπλα στο δικό μας, με ενεργοποιημένο τον φάρο. Αποβιβάστηκαν ένοπλοι άντρες που κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί».

Ο πατέρας του 20χρονου, γνωστός επιχειρηματίας, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του γιου του και προσπάθησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό, ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε να έχει ποσοστό αλκοόλης 0,15 mg/l, κάτι που δείχνει ότι κατά την παράσυρση του αστυνομικού, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά δεν θυμόταν ακριβώς τι είχε συμβεί.