Ανησυχία προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η επίθεση που δέχτηκε ένας 15χρονος το βράδυ της Δευτέρας σε κεντρική πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε ανήλικοι και νεαροί επιτέθηκαν στον έφηβο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στα άκρα. Το θύμα τραυματίστηκε, αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδυνάμων ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς εντάσσεται στο φαινόμενο επιθέσεων από ανήλικους, που το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά σε περιοχές της χώρας, ανησυχώντας γονείς, μαθητές και την κοινωνία γενικότερα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα για οποιοδήποτε παρόμοιο περιστατικό, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει την ταχεία σύλληψη των δραστών και τη δικαστική τους αντιμετώπιση.

Πηγή: pelop.gr