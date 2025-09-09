Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 00.30, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική. Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 13,6 χιλιόμετρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δεν έχει δεχτεί κάποια κλήση.

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η στιγμή του σεισμού όπως την κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.