Οι 161.587 φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ το χρόνο, όσοι ρίξουν στην αγορά κλειστές κατοικίες ή ανακαινίσουν τα ακίνητά τους είναι από τους κερδισμένους του πακέτου της ΔΕΘ. Στο αντίποδα βρίσκονται όσοι έχουν κάποιο ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας το οποίο σκόπευαν να διαθέσουν για βραχυχρόνια μίσθωση. Μετά το απαγορευτικό στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσουν που διατηρείται και το 2026 για τα τρία πρώτα διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να αλλάξουν τα σχέδια τους.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα των ενοικίων φέρνει φορολογική «ανάσα» φέρνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων και όσους αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι το φορολογικό όφελος θα φανεί το 2027, όταν θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις.

Η θέσπιση νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 24.000 ευρώ «ψαλιδίζει» τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τους εκμισθωτές ακινήτων με μεσαία εισοδήματα. Παράλληλα, η ρύθμιση ενισχύει και τη φορολογική συμμόρφωση, καθώς η χαμηλότερη επιβάρυνση, σε συνδυασμό με το μόνιμο πλέον μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, δίνει κίνητρο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να δηλώνουν το πραγματικό ύψος των ενοικίων.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα

Με την αλλαγή που φέρνει η κυβέρνηση, η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα διαμορφώνεται ως εξής:

– Έως 12.000 ευρώ: 15%

– Από 12.001–24.000 ευρώ: 25%

– Από 24.001–35.000 ευρώ: 35%

– Από 35.001 ευρώ και άνω: 45%

Σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο αυτό το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επιβαρύνει τα έτη 2027 και επόμενα.

Πόσο μειώνεται ο φόρος

Μείωση φόρου εισοδήματος από ακίνητα Εισόδημα Φόρος σήμερα Φόρος νέος Μείωση φόρου 15.000 2.850 2.550 -300 20.000 4.600 3.800 -800 25.000 6.350 5.150 -1.200 30.000 8.100 6.900 -1.200 35.000 9.850 8.650 -1.200 40.000 12.100 10.800 -1.300

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια που ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως. Επτά στους δέκα φορολογούμενους να δηλώνουν έως 5.000 ευρώ και άλλο ένα 16% να δηλώνει από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Δηλαδή το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ακίνητα. Ενοίκια πάνω από 10.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ το χρόνο δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από 1 στους 10.

Νέες παρεμβάσεις

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη ότι:

– Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

– Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την αύξηση των κατοικιών προς διάθεση με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ.

– Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026 (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ.

– Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.