Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση σε νέα πρόταση που διαβιβάστηκε από την Ουάσιγκτον, μέσω των μεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος, «λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός (…) και η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Τονίζεται, μάλιστα, ότι η Χαμάς διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην αιματηρή σύγκρουση.

Παρέμβαση ΗΠΑ και τελεσίγραφο προς τη Χαμάς

Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, τονίζοντας ότι απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς για την απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, προειδοποίησε πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση άρνησης» από πλευράς της Χαμάς αναφορικά με την πρόταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.