Το δυστύχημα έγινε στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε, σε σημείο όπου εκτελούνται έργα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν εκεί γίνονταν παράτυπα εργασίες και γι’ αυτό συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης.

Φαίνεται πως το όχημα βγήκε πολύ δεξιά στο δρόμο, ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο, προσπάθησε να επαναφέρει την νταλίκα, αλλά αυτή ανετράπη, αναποδογύρισε και τον εγκλώβισε μέσα στην καμπίνα.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον νεαρό οδηγό, ωστόσο, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα τραύματά του.