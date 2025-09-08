Η πρώτη Δευτέρα μετά το καλοκαίρι είναι πάντα δύσκολη. Το ξυπνητήρι χτυπάει πιο δυνατά, το μαξιλάρι μοιάζει πιο βολικό από ποτέ και η επιστροφή στη ρουτίνα κάνει την καλημέρα να βγαίνει με… βαριά καρδιά.

Ο Αρκάς, με το γνώριμο χιούμορ του, αποτυπώνει στο νέο του σκίτσο την «προσγείωση» όλων μας: εκεί που πάμε να πούμε «καλημέρα και καλό χειμ…», η Δευτέρα έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ο χειμώνας ξεκινάει πάντα με μάχη απέναντι στο ξυπνητήρι και τη διάθεση για ύπνο.

Ένα ακόμη εύστοχο σχόλιο για την καθημερινότητα που όλοι αναγνωρίζουμε – και όλοι χαμογελάμε, γιατί ξέρουμε πως… έτσι ακριβώς είναι οι Δευτέρες.

Το σκίτσο της Δευτέρας