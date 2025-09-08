Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2025, βάσει των αποτελεσμάτων επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έδωσαν το παρών τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, για την έναρξη της κατάταξής τους.

Η σύνθεση της νέας σειράς Ικάρων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος κατατάχθηκαν συνολικά 175 νέοι Ίκαροι. Συγκεκριμένα, από αυτούς, οι 83 ανήκουν στην ειδικότητα των Ιπταμένων, 50 στους Μηχανικούς, 19 στους Ελεγκτές Αεράμυνας, 9 στους Εφοδιαστές, 8 στην ειδικότητα των Διοικητικών και 6 στους Μετεωρολόγους.

Αξιοσημείωτη είναι και διεθνής συμμετοχή, καθώς ανάμεσα στους εισαχθέντες περιλαμβάνονται 13 Ίκαροι από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 2 από τη Σενεγάλη και 1 από την Τυνησία.