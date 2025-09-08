Η Καρολίνα Πελενδρίτου, μία από τις πιο διακεκριμένες αθλήτριες στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων και σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Αγώνες του 2024, αντιμετώπισε μία ανεξήγητη και απαράδεκτη στάση από οδηγό ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να την επιβιβάσει επειδή τη συνόδευε ο σκύλος-οδηγός της.

Ως άτομο με οπτική αναπηρία, η Καρολίνα αντέδρασε έντονα στην άρνηση του οδηγού, ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;» Η Πελενδρίτου του απάντησε δυναμικά: «Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», με τον οδηγό να επιμένει: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η καταγγελία της Καρολίνας έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με πλήθος σχολίων να κατακρίνουν τη συμπεριφορά του οδηγού και να υπενθυμίζουν ότι η σχετική νομοθεσία είναι απολύτως σαφής. Σύμφωνα με τον νόμο 3765/2009 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι για άτομα με αναπηρία έχουν πλήρες δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα μέσα μεταφοράς —συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων, του μετρό, των ταξί, των πλοίων και των αεροπλάνων.

Η μόνη προϋπόθεση είναι να φέρουν την ειδική εξάρτυση (σαμάρι) που τους αναγνωρίζει ως σκύλους-οδηγούς. Οι οδηγοί ταξί δεν επιτρέπεται να αρνηθούν τη μεταφορά τους, ούτε να ζητήσουν πρόσθετη χρέωση. Ο σκύλος δικαιούται να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει και όχι στον χώρο των αποσκευών.