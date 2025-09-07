Ένα μικροατύχημα με εικονολήπτη σημειώθηκε κατά την περιοδεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αμέσως μετά την αγιοποίηση των Κάρλο Ακούτις και Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι.

Καθώς ο Πάπας κινούνταν με το ανοιχτό αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί και άπλωσε το χέρι του για να πιάσει ένα δώρο από τους πιστούς, χτύπησε άθελά του τον εικονολήπτη που τον ακολουθούσε. Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία πρόβλημα στην απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

«Συγγνώμη», είπε ο Πάπας, χαμογελώντας και μετατρέποντας το απρόοπτο σε μια στιγμή αυθορμητισμού που προκάλεσε χειροκροτήματα από το πλήθος.