Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι, η οποία ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου Θέρμης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δύο ελικόπτερα.
Φωτιά τώρα στην Λευκόγεια Δράμας – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, σε δασική περιοχή στα Λευκόγεια Δράμας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νότια του οικισμού Λευκόγεια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν υπάρχει απειλή για κατοικίες. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, δύο […]
Θεσσαλονίκη: Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι
Έφυγε από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μαρία Μαρόγιαννη, τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025. Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της. Σπούδασε τη φωτογραφία, το επάγγελμα που […]
Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και άνεμοι την Δευτέρα 8/9 – Η πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου
Η Δευτέρα ξεκινά με ήλιο και καλοκαιρινή διάθεση Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα θα ξυπνήσει με γενικά αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια. Μόνο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εμφανιστούν αραιές έως τοπικά πιο πυκνές νεφώσεις, συνοδευόμενες από πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέρα αναμένεται σταθερή και ευχάριστη, με το […]
1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου: Συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων αυτοδιοικητικών – Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή
Ένα μήνυμα «από τα μπουντρούμια της Σιλίβρι», τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στη Σηλυβρία από τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, σφράγισε χθες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ τη συνάντηση στη Μυτιλήνη με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και την Τουρκία και θέμα συζήτησης «Η διπλωματία των πόλεων και η εμπέδωση […]