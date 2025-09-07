Ελλάδα

Η Δευτέρα ξεκινά με ήλιο και καλοκαιρινή διάθεση Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα θα ξυπνήσει με γενικά αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια. Μόνο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εμφανιστούν αραιές έως τοπικά πιο πυκνές νεφώσεις, συνοδευόμενες από πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέρα αναμένεται σταθερή και ευχάριστη, με το […]