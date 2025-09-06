Ελλάδα

Με εντολή της αστυνομίας, κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.