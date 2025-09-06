Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
