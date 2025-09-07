Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας. Υπάρχουν όμως και αλλαγές…

Από τη σχολική χρονιά 2025-26 θα εφαρμοστεί νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου, με στόχο να δοθεί περισσότερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ, αυτό θα επιτρέψει «πιο στοχευμένη και ουσιαστική διδασκαλία, με σεβασμό στον ρυθμό κάθε μαθητή και στις ανάγκες της σχολικής ομάδας».

Οι μαθησιακοί στόχοι κάθε αντικειμένου χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες:

Βασικοί – υποχρεωτικοί, που εξασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες για όλους τους μαθητές. Πρόσθετοι – προαιρετικοί, που δίνουν στον εκπαιδευτικό δυνατότητα επιλογής, ώστε να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες της τάξης.

Ο νέος σχεδιασμός είναι εναρμονισμένος με τα νέα προγράμματα σπουδών και το σύστημα πολλαπλού βιβλίου, που αναμένεται να εφαρμοστεί το 2026-27. Οι τελικές ανακοινώσεις για τη νέα διάρθρωση της ύλης αναμένονται πριν από το άνοιγμα των σχολείων.