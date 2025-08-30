Πλησιάζει η μέρα που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να απολαμβάνουν κάποιο ακόμα διάστημα ξεγνοιασιάς.
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με την τελετή του Αγιασμού, ενώ οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία νωρίτερα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.
Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς αναμένεται να χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.
Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς:
- 28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
- 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
- 24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
- 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
- 25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
- 6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
- 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
- 1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα