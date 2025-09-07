Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Harmony Intelligent Mobility Alliance ( HIMA ) άνοιξε το ολοκαίνουργιο M7 για προπαραγγελίες, με τιμή που ξεκινά από 288.000 γιουάν (40.300 δολάρια ΗΠΑ), διαθέσιμο σε εκδόσεις BEV και EREV.

Ο αριθμός των παραγγελιών που ελήφθησαν ξεπέρασε τις 20.000 μονάδες σε μόλις δέκα λεπτά και περισσότερες από 100.000 μονάδες μέσα στην πρώτη ώρα, σύμφωνα με την HIMA. Η επίσημη κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.

Το BEV RWD διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 227 kW (304 hp). Το σύστημα τετρακίνησης διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα εμπρός με μέγιστη ισχύ 160 kW (215 hp). Μια μπαταρία 100 kWh είναι στάνταρ στο BEV, παρέχοντας δύο αυτονομίες CLTC 710 km και 660 km.