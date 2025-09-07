Ο Μαξ Φερστάπεν, τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Γκραν Πρι Ιταλίας, 16ο αγώνα της σεζόν (σε σύνολο 24), αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren που οδηγούν τη βαθμολογία.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών, αφήνοντας δεύτερο τον Βρετανό Λάντο Νόρις -δεύτερο και στη γενική κατάταξη- με διαφορά 77 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, πλάι στη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ.

Η ιστορική πίστα της Μόντσα δεσπόζει μέσα σε ένα μητροπολιτικό πάρκο με αιωνόβια δέντρα, λίγο έξω από το Μιλάνο. Το πρώτο Grand Prix έγινε το 1921, ενώ φέτος φιλοξενεί τον 95ο αγώνα της ιστορίας του. Ο Έντσο Φεράρι ζητούσε μετ’ επιτάσεως από τους μηχανικούς του να έχουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της ομάδας, ειδικά για τη Μόντσα. Αυτό το πνεύμα χάρισε μέχρι σήμερα 20 νίκες στη Ferrari, η οποία είναι η πολυνίκης ομάδα στην πίστα. Ακολουθούν η McLaren με 11 νίκες, η Mercedes με 9 νίκες και η Alfa Romeo με 8 νίκες.