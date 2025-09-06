Ο κόσμος της Disneyland, δεν αποδεικνύεται και τόσο… μαγικός.

Ο Ραφίνια, καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση στο μικρό του γιο, από μασκότ του θεματικού πάρκου!

Μέσω αναρτήσεών του στα social media, εξέφρασε την οργή του.

Στα ποστ του, κάνει λόγο για «αγνόηση» της μασκότ στο παιδί του, το οποίο ζητούσε για ώρα μια αγκαλιά.

🚨 Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris 🤬 « Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

Παράλληλα, υποστηρίζει πως «όλα τα λευκά παιδιά», έλαβαν αγκαλιά και την προσοχή της, εκτός από τον γιο του, λόγω χρώματος.

Σε βίντεο, τα λεγόμενά του επαληθεύονται.

Το αγοράκι του, που φοράει κόκκινα, φαίνεται να πλησιάζει τους αγαπημένους του ήρωες και να προσπαθεί να τους «πιάσει».

Ωστόσο, αυτοί δεν του έδωσαν καμία σημασία, αφήνόντας το απογοητευμένο.

Barcelona football player Raphinha calls out Disneyland Paris for racism towards his kid. Raphinha posted a clip of his kid getting ignored by the Mascot in the Disneyland. It’s truly heart breaking to see the smile disappear from his tiny face in the end.. all he wanted was a… pic.twitter.com/wv9C9xCFYo — Z-DRAGON (@IBZDRAGON) September 6, 2025

Ο άσος της Μπαρτσελόνα, δεν ήταν παρών στο περιστατικό. Λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική Βραζιλίας, δεν βρίσκεται με την οικογένειά του.

Όμως, η συζύγός του, που βρέθηκε στο διάσημο θέρετρο του Παρισιού, τον ενημέρωσε για το ό,τι συνέβη.

Μέσω Instagram, δημοσιοποίησε το περισταστικό. Εκεί, ήταν… καυστικός και άκρως νευριασμένος.

Το μήνυμα του Ραφίνια

«Οι υπάλληλοί σας είναι ντροπή. Δεν πρέπει να φέρεστε έτσι στους ανθρώπους, ειδικά σε ένα ΠΑΙΔΙ. Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνετε τα παιδιά χαρούμενα, όχι να περιφρονείτε ένα παιδί.

Προτιμώ να πω ότι ήταν περιφρόνηση, για να μην πω τίποτα άλλο. Είστε ντροπή.

Καταλαβαίνω την κούραση όσων εργάζονται εκεί, αλλά γιατί αγκαλιάστηκαν όλα τα λευκά παιδιά και ο γιος μου όχι;

🚨| Raphinha shows frustration at Disneyland Paris on IG after one of the characters ignored his son and didn’t give him a hug showing signs of racism! pic.twitter.com/CZgl3YdijT — forblaugrana (@forblaugrana) September 5, 2025

Ήθελε απλώς ένα «γεια» και μια αγκαλιά. Ευτυχώς για εσάς, δεν καταλαβαίνει. Σε μισώ @DisneylandParis», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις του Ραφίνια, έχουν προκαλέσει… κύμα αντιδράσεων. Το κοινό, στέκεται στο πλευρό του 29χρονου επιθετικού και κατακρίνει Γαλλικό πάρκο.

Μέχρι στιγμής, η Disneyland, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση – απάντηση για τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά, δεν είναι απίθανο να πάρει θέση και το «επεισόδιο» να έχει και συνέχεια!