Στη Θεσσαλονίκη μία 5χρονη εντοπίστηκε από περαστικό να περπατάει μόνη της κατά τις βραδινές ώρες, ενώ παρόμοιο περιστατικό με δύο ανήλικα παιδιά είχε σημειωθεί πριν δύο ημέρες πάλι στην πόλη.

Πώς εντοπίστηκε η 5χρονη στη Θεσσαλονίκη

Το συμβάν καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 04 Σεπτεμβρίου όταν ο πολίτης εντόπισε το κοριτσάκι να είναι μόνο του και μάλιστα βράδυ στην οδό Αργοναυτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 61χρονη θεία του κοριτσιού που είχε αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της.

Άγνωστο παραμένει πώς η ανήλικη βρέθηκε να περπατάει μόνη της.

Παρόμοιο περιστατικό την ίδια μέρα

Η παραπάνω υπόθεση θυμίζει αρκετά αντίστοιχο και εξίσου σοκαριστικό περιστατικό με δυο ανήλικα – ηλικίας ενός και δυο ετών- που κινούνται μόνα τους στην οδό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 9:50 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τα δυο μωρά εντόπισε οδηγός ο οποίος κατέθεσε ότι το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ο εισαγγελέας τούς παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

Τα δύο μικρά παιδιά έχουν τεθεί υπό προσωρινή προστασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.