Συνελήφθησαν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, δύο αλλοδαπές γυναίκες, ηλικίας 43 και 35 ετών. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος άγνωστου άνδρα που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία αλλοδαπή γυναίκα κρατούνταν σε διαμέρισμα της πόλης και εξαναγκαζόταν να εκδίδεται παρά τη θέλησή της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα, το οποίο είχε μισθώσει η 43χρονη και διέμενε μαζί με την 35χρονη, ομοεθνή του θύματος. Εκεί εντόπισαν τη γυναίκα, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 30 Αυγούστου 2025, από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Είχε πειστεί από την ομοεθνή της ότι θα μπορούσε να κερδίσει υπέρογκα ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα εξαναγκαζόταν σε ερωτικές συνευρέσεις με πελάτες έναντι αμοιβής. Από τα χρήματα λάμβανε μόλις 25 ευρώ για κάθε συνεύρεση, ενώ όταν εξέφρασε την πρόθεση να σταματήσει και να επιστρέψει στη χώρα της, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν, επικαλούμενες δήθεν οικονομική οφειλή και φτάνοντας ακόμη και σε απειλές.

Κατασχέσεις και προανακριτικές ενέργειες

Από την έρευνα στην οικία και στην κατοχή των συλληφθεισών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 3.910 ευρώ ,

1.000 LEKE Αλβανίας,

70 δολάρια ΗΠΑ ,

7 κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση και τον εντοπισμό του άνδρα συνεργού συνεχίζεται.