Για το πλαίσιο προστασίας και ενδυνάμωσης της νέας γενιάς που οικοδομείται γύρω από την εφαρμογή Kids Wallet στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο μίλησε η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην 89η ΔΕΘ.

Ψηφιακός κόσμος

«Ζούμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά όπου αντλούν γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία.

Ταυτόχρονα όμως το διαδίκτυο δημιουργεί αποδεδειγμένα τεράστιους κινδύνους όπως τον εθισμό, τον εκφοβισμό ή την παραπληροφόρηση.

Η κυβέρνηση μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στο κέντρο των πολιτικών την ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης, της σωστής εκπαίδευσης και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, εξηγώντας ότι «για την ορθή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο […] εκπαιδεύουμε ταυτόχρονα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ενώ διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση της χρήσης κινητού στα σχολεία απέδωσε».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η υπουργός από τον Σεπτέμβριο του 2024 που το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή έως τον Μάιο του 2025, επιβλήθηκαν 14.806 αποβολές για χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο.

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συμμόρφωση των μαθητών, ώστε να μην απαιτείται συχνά η επιβολή του μέτρου της αποβολής, παρατηρώντας πως «έστω κι αν ήταν μία μονόωρη αποβολή, σίγουρα είναι κάτι που έδωσε το στίγμα, ότι όταν είσαι στο σχολείο το κινητό μένει στην τσέπη, στον σάκο, στο σπίτι».

«Είναι σημαντικό, τόσο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στο κομμάτι της διάσπασης προσοχής που μας προβληματίζει, όσο και για την αποχή τους από την οθόνη, που τους αφήνει να δημιουργούν και τους αποτρέπει και από πράγματα που συχνά είναι ανεξέλεγκτα», κατέληξε η υπουργός.