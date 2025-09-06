Σε εκδήλωση του Υπερταμείου με κεντρικό θέμα: «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα» μίλησαν η διευθύνουσα σύμβουλος της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) Ηρώ Χατζηγεωργίου και ο γενικός διευθυντής Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Νίκος Βέττας, με θέμα «δίνοντας νέα ζωή σε ιδιωτική και δημόσια ακίνητη περιουσία του Δημοσίου»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) Ηρώ Χατζηγεωργίου τόνισε ότι αλλάζει το μοντέλο της ΕΤΑΔ, έγινε πλέον Α.Ε με καινούργια οργανωτική δομή και με βασικό σκοπό όχι μόνο στο οικονομικό αποτέλεσμα της διαχείρισης των ακινήτων, αλλά πώς τα ακίνητα του δημοσίου θα δημιουργήσουν πολλαπλασιαστική αξία για την κοινωνία, πώς θα παραχθεί υπεραξία συνολικά για τους πολίτες.

Επεσήμανε ότι απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιοποίησης αρκετών ακινήτων του δημοσίου, ενώ τόνισε ότι πλέον η ΕΤΑΔ προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο το ρόλο της και βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες συνομιλώντας με τους δήμους στους οποίους βρίσκεται η υπό διαχείριση δημόσια περιουσία .

Ανάφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ακτή Βουλιαγμένης, ενώ τόνισε ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η β΄φάση του διαγωνισμού και ως το τέλος του 2025 θα έχει τον τελικό πλειοδότη.

Ανέφερε, επίσης ότι το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η αξιοποίηση των «Ξενία» της Δράμας και της Κοζάνης, ενώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για το «Ξενία» Ουρανούπολης. Επίσης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση μελετών για το «Παλατάκι» στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος στάθηκε στην ανάγκη να «τρέξει» η ανάδειξη των ιαματικών χώρων της Ελλάδος με στόχο να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τον ιαματικό τουρισμό της χώρας.

Ο γενικός διευθυντής ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας τόνισε την ανάγκη να συγκεντρωθούν σε ένα φορέα τα περουσιακά στοιχεία της χώρας και τα ακίνητα του Δημοσίου, για τα οποία ανέφερε ότι η διαχείρισή τους γίνεται με σχετικά αργούς ρυθμούς.

Σημείωσε ότι «το 2008, πριν την κρίση, τα 2/3 των επενδύσεων κατευθυνόταν σε ακίνητα κάτι που δημιουργούσε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία γενικότερα. Στην κρίση εξαϋλώθηκε η αγορά ακινήτων και ο κλάδος των κατασκευών με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας. Τώρα που η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάταξης, το μεγάλο κομμάτι των ξένων επενδύσεων έρχεται στα ακίνητα και είναι το κομμάτι εκείνο που «θερμαίνεται» πιο γρήγορα με θετικά αποτελέσματα για όλη την οικονομία.

Επεσήμανε επίσης ότι είναι κρίσιμη για την οικονομία η σωστή διαχείριση των ακινήτων του Δημοσίου καθώς υπάρχει στεγαστική κρίση. Υπάρχει απόθεμα που δεν έχουμε εκμεταλλευθεί καθώς, όπως είπε τρέχουμε πίσω από τις ανάγκες, δεν υπάρχουν οι καίριες παρεμβάσεις για να «ανοίξουν» ακίνητα. Ανέφερε παράδειγμα ότι πολλά ακίνητα παραμένουν «κλειστά» γιατί απαιτείται αλλαγή χρήσης και προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχουν παρεμβάσεις που θα λύσουν τα προβλήματα.

Τέλος υπογράμμισε ότι «δίπλα από κάθε ακίνητο δημιουργούνται εισοδήματα ακόμη και όταν δεν υπάρχει και η καλύτερη διαχείριση. Φανταστείτε τα οφέλη εάν επιτύχουμε καλύτερη διαχείριση».