Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr. Η προθεσμία λήγει 31 Οκτωβρίου 2025.

Κύριες αλλαγές και οδηγίες:

Αυτόματη άντληση δεδομένων : Τα τραπεζικά και επενδυτικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα μέσω TaxisNet.

Υπευθυνότητα του δηλούντα : Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον χρήστη. Λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Σύζυγοι και σύντροφοι: Ακόμη κι αν δεν ανήκουν άμεσα στις υπόχρεες κατηγορίες, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα.

Βήματα για την υποβολή:

Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet. Αυτόματη άντληση στοιχείων από όλες τις τράπεζες. Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας όσα λείπουν. Αιτιολόγηση προέλευσης χρημάτων: κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική εξήγηση (μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.). Έλεγχος ακινήτων και οχημάτων για τυχόν διαφορές με την πραγματική κατάσταση. Υποβολή δήλωσης από τον/τη σύζυγο ή σύντροφο, εφόσον απαιτείται.

Η προσεκτική συμπλήρωση της δήλωσης είναι απαραίτητη για την αποφυγή προβλημάτων και προστίμων.