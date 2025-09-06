Το «καλάθι του μαθητή» όμως δεν είναι τσουχτερό μόνο εξαιτίας των τιμών των σχολικών προϊόντων, ως έναν βαθμό ούτε καν κυρίως εξαιτίας τους. Ρόλο παίζουν και τα φουσκωμένα δίδακτρα για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, τα κέντρα ξένων γλωσσών και – ολοένα και περισσότερο… – τα κέντρα μελέτης για μαθητές δημοτικών σχολείων.

Ο Χρήστος Γούλας, γενικός διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, μίλησε στον Βασίλη Τσουκαλά και στα ΝΕΑ, παρουσιάζοντας τις τελευταίες μελέτες για την εξέλιξη του κόστους της παράλληλης εκπαίδευσης: «Τα νεότερα στοιχεία που έχουμε από την ΑΑΔΕ για τις δαπάνες σε φροντιστηριακή εκπαίδευση είναι για τη χρονιά του 2023. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι ελληνικές οικογένειες δαπάνησαν 614 εκατομμύρια ευρώ, το 2023, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μέσης εκπαίδευσης και αυτά είναι μόνο τα… δηλωμένα, δηλαδή οι φορολογούμενες δαπάνες. Το πραγματικό νούμερο είναι βέβαιο ότι είναι πολύ παραπάνω. Την ίδια χρονιά σε ιδιαίτερα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, οι ελληνικές οικογένειες δαπάνησαν 777 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά οι δηλωμένες δαπάνες των νοικοκυριών σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, για το 2023, ανέρχονται στο 1,6 δισ. ευρώ».

Για τις δαπάνες σε φροντιστηριακές υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τον Χ. Γούλα «οι δαπάνες για φροντιστηριακές υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) τετραπλασιάστηκαν τη δεκαετία 2013-2023. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από 5,9 εκατομμύρια ευρώ το 2013 εκτοξεύτηκαν στα 26,1 εκατομμύρια το 2023. Οσον αφορά τις δαπάνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν το 95% της συνολικής δαπάνης σε φροντιστηριακές υπηρεσίες τη διετία 2021-2023 ενώ είδαν αύξηση 35,5%».