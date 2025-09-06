Ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά αναγκαστικά πληρώνουν περισσότερα, κάποια αναγκάζονται να περιορίσουν τις σχετικές δαπάνες. Τα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δείχνουν ότι τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ μειώνουν τη δαπάνη για εκπαίδευση. «Αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα της χώρας» αναφέρει στα ΝΕΑ και τον Βασίλη Τσουκαλά, ο Χρήστος Γούλας, γενικός διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ αυξάνουν τις δαπάνες για φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Ο διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ εξηγεί ότι η μεγέθυνση των συνολικών δαπανών δεν οφείλεται αποκλειστικά στις αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών φροντιστηριακής εκπαίδευσης, αλλά και στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερες εγγραφές, δηλαδή περισσότεροι μαθητές απευθύνονται στα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης. «Την τελευταία δεκαετία (περίοδος 2013-2023) παρατηρούμε συνολική άνοδο 35,7% σε φροντιστηριακές υπηρεσίες και είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι αυτές οι δαπάνες θα συνεχίσουν να έχουν ανοδική πορεία» καταλήγει ο Χρήστος Γούλας.

Για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης οι τιμές εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, την περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση και, δεύτερον, την πυκνότητα των τμημάτων σε μαθητές. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, όπως ο Κολωνός, έχουν περίπου τη μισή χρέωση στις υπηρεσίες που προσφέρουν σε αντίθεση με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλότερων εισοδημάτων όπως η Γλυφάδα. Αντίστοιχα, τμήματα που δέχονται έως και 10 μαθητές θα έχουν εμφανώς μικρότερα δίδακτρα από ό,τι άλλα που δέχονται έως 6 μαθητές.