Η Dacia αναβαθμίζει τη γκάμα κινητήρων των Duster και Bigster, με το νέο hybrid-G 150 4×4 διαθέσιμο και στα δύο μοντέλα. Ο συνδυασμός υβριδικής τεχνολογίας, διπλού καυσίμου LPG και τετρακίνησης αποτελεί παγκόσμια πρεμιέρα.

Το υβριδικό διπλού καυσίμου 4×4 LPG είναι αποδοτικό, ευέλικτο, οικονομικό και εύκολο στην οδήγηση. Συνδυάζει έναν 1.2 λίτρων κινητήρα 48V mild hybrid 103 kW (140 ίππων) στον εμπρός άξονα με έναν ηλεκτροκινητήρα 23 kW (31 ίππων) στον πίσω άξονα. Αποδίδει μέγιστη ισχύ 113 kW (154 ίπποι), με ροπή 230 Nm από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων με paddles στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας με κιβώτιο δύο σχέσεων και αποσπώμενο πίσω άξονα. Το κιβώτιο δύο σχέσεων με τον πίσω 48V ηλεκτροκινητήρα είναι παγκόσμια καινοτομία. Προσφέρει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες στην πρώτη σχέση για μέγιστες εκτός δρόμου δυνατότητες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τα 140 χλμ./ώρα στη δεύτερη σχέση, προσφέροντας ισχύ, ηλεκτρική οδήγηση, φρένο κινητήρα και off-road απόδοση. Η ουδέτερη θέση (αποσύμπλεξη) εξαλείφει τις τριβές στον δρόμο, μειώνοντας την κατανάλωση σε λειτουργία 2WD, για παράδειγμα στον αυτοκινητόδρομο με σταθερή ταχύτητα.

Οι αλλαγές σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο γίνονται μέσω paddles – για πρώτη φορά σε Dacia. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε οδήγηση εκτός δρόμου, ρυμούλκηση ή σε ορεινά. Ο ηλεκτροκινητήρας συνδέεται με τους πίσω τροχούς και η μπαταρία 48V 0,84 kWh Li-Ion φορτίζει αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, επιτρέποντας συχνή ηλεκτρική λειτουργία. Σε αστικές συνθήκες, τα Duster και Bigster hybrid-G 150 4×4 μπορούν να κινούνται ηλεκτρικά έως και 60% του χρόνου.

Μοναδικό στην αγορά, το 4×4 διπλού καυσίμου υβριδικό εκμεταλλεύεται την παραδοσιακά χαμηλή τιμή του LPG (0,97€/λτ. στη Γαλλία την 01/09/25), προσφέροντας έως 30% μείωση κόστους χρήσης και 20 g χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με το mild hybrid 130 4×4. Με δύο ρεζερβουάρ 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), το Duster εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.500 χλμ. (κύκλος WLTP). Η κατανάλωση ανέρχεται σε 7,1–7,2 λ./100 χλμ. (LPG) και 5,5–5,6 λ./100 χλμ. (βενζίνη), με εκπομπές CO2 116–118 g/km (LPG) και 124–126 g/km (βενζίνη).

Με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα, η τετρακίνηση προσφέρει πλεονεκτήματα: δύο σχέσεις για βέλτιστες συνθήκες έως 140 χλμ./ώρα, αποσπώμενο πίσω άξονα για μείωση τριβών, χαμηλότερη κατανάλωση και άμεση ροπή όταν ανιχνεύεται απώλεια πρόσφυσης.

Τα Duster και Bigster διαθέτουν έξι προγράμματα οδήγησης: Auto (αυτόματη εναλλαγή 4×2/4×4), Eco (μέγιστη οικονομία με ενεργοποίηση 4×4 αν χρειαστεί), Snow (ασφαλής οδήγηση σε ολισθηρά οδοστρώματα), Mud/Sand (συνεχής βελτιστοποιημένη τετρακίνηση), Lock (για off-road σε χαμηλές ταχύτητες) και Hill Descent Control (σταθεροποίηση ταχύτητας 3–30 χλμ./ώρα σε κατηφόρα). Το hybrid-G 150 4×4 διατηρεί τις εκτός δρόμου δυνατότητες, προσφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευχρηστία χάρη στο αυτόματο κιβώτιο και τον πίσω ηλεκτροκινητήρα.

Το νέο σύστημα κίνησης θα διατεθεί σε Duster και Bigster μέχρι το τέλος του έτους.

Το Duster ανανέωσε συνολικά τη γκάμα του, προσφέροντας περισσότερη ισχύ και ευχρηστία με προσιτό κόστος. Η σειρά περιλαμβάνει: το Hybrid 155 που αντικαθιστά το Hybrid 140, το Mild Hybrid 140 που αντικαθιστά το Mild Hybrid 130, το Eco-G 120 που αντικαθιστά το Eco-G 100, και το Hybrid-G 150 4×4. Όλα συμμορφώνονται με το πρότυπο EU6e-bis.

Το Duster Hybrid 155 συνδυάζει τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (50 ίππων και γεννήτρια υψηλής τάσης), μπαταρία 1,4 kWh (230V) και αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο με τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για τα ηλεκτρικά μοτέρ. Η τεχνολογία αυτή καθίσταται δυνατή από την απουσία συμπλέκτη. Η ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα, σε συνδυασμό με την αποδοτική μετάδοση, επιτρέπει στο Duster να κινείται ηλεκτρικά έως και 80% του χρόνου στην πόλη. Το όχημα εκκινεί πάντα ηλεκτρικά. Με το Hybrid 155, η κατανάλωση μειώνεται στα 4,6 λ./100 χλμ. (-8% από το Hybrid 140), με εκπομπές CO2 105 g/km (-7 g/km).

Το Duster Mild Hybrid 140 συνδυάζει νέο τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων (κύκλος Miller) με 48V mild hybrid σύστημα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Το σύστημα υποστηρίζει τον κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, μειώνοντας την κατανάλωση (5,4 λ./100 χλμ.) και τις εκπομπές CO2 (122 g/km) κατά 10%. Η μπαταρία 0,8 kWh φορτίζει μέσω της ανάκτησης πέδησης, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του οδηγού.

Το Duster Eco-G 120 αποτελεί ισχυρότερη έκδοση LPG (+20 ίπποι), με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης. Η Dacia, ηγέτιδα στην Ευρώπη σε οχήματα LPG, προσφέρει διπλού καυσίμου εκδόσεις σε όλα τα μοντέλα με θερμικό κινητήρα. Σε λειτουργία LPG, το Eco-G 120 εκπέμπει 10% λιγότερο CO2 από αντίστοιχο βενζινοκίνητο. Διαθέτει αυτονομία έως 1.380 χλμ. με δύο δεξαμενές 100 λίτρων συνολικά (50 βενζίνη, 50 LPG), τοποθετημένες κάτω από το πορτμπαγκάζ ώστε να μη μειώνεται ο χώρος φόρτωσης. Η εναλλαγή καυσίμου γίνεται εύκολα μέσω πλήκτρου στο ταμπλό.

Παράλληλα με τη νέα γκάμα κινητήρων, το Duster αποκτά ανανεωμένο εσωτερικό, με νέες ταπετσαρίες, επένδυση Journey και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης. Η έκδοση Extreme εξοπλίζεται με νέες μαύρες ζάντες αλουμινίου. Οι υβριδικές εκδόσεις πλέον διατίθενται με προσαρμοζόμενο cruise control (στάνταρ στην Journey, προαιρετικό στην Extreme).