Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε «ουσιαστικές» συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ούζχοροντ, στη δυτική Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Θα τον συνεχίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

I had a substantive discussion with the Prime Minister of Slovakia @RobertFicoSVK. We covered key topics — matters of principle for Ukraine and matters of principle for Slovakia. I informed about our conversation yesterday with President Trump, our work with leaders of the… pic.twitter.com/gOAgPdeEyi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ