Η ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά τη δέσμευση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ως απαράδεκτη. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές ισορροπίες γύρω από το ζήτημα της Ουκρανίας θεωρούνται ιδιαίτερα λεπτές.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Άντριι Σιμπίχα, υπάρχουν τουλάχιστον επτά χώρες που εξέφρασαν την πρόθεση να φιλοξενήσουν μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρεις χώρες του Κόλπου, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση του ζητήματος.

Ο Άντριι Σιμπίχα επισήμανε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι απόλυτα έτοιμος να συμμετάσχει στις συνομιλίες, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν εκτός ρωσικού εδάφους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, «Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή».

Ωστόσο, ο Σιμπίχα κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι «συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις», αφήνοντας σαφή αιχμή για την πρόθεση της Μόσχας να αποτρέψει έναν ουσιαστικό διάλογο μέσα από την επιλογή της τοποθεσίας.

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states. These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025

Πούτιν: Είμαι έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι – Ας έρθει στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεφθεί τη Μόσχα, αλλά πρόσθεσε ότι παραμένει να δούμε εάν μια τέτοια συνάντηση θα έχει νόημα.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν πάντα ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη συχνά επαναλαμβανόμενη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσον αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει νόημα; Ας δούμε», δήλωσε ο Πούτιν.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Ουκρανία πρέπει να άρει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξαγάγει εκλογές και να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, εάν θέλει να σημειώσει πρόοδο.