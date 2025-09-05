Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν, όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της Σρι Λάνκα, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας, Φρέντρικ Γουούτλερ, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Wellawaya, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο. Το λεωφορείο φέρεται να έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 1.000 ποδιών (περίπου 300 μέτρα), αφού προηγουμένως συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

15 Dead As Sri Lanka Bus Plunges Off Precipicehttps://t.co/GBFijUn7dy pic.twitter.com/WDdBTztNFW — Channels Television (@channelstv) September 5, 2025

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και πέντε παιδιά. Τη στιγμή του ατυχήματος στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι αρχές εκτιμούν, βάσει των πρώτων ευρημάτων της αστυνομικής έρευνας, ότι ο οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα του δρόμου.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0 — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) September 5, 2025

Πλάνα από την τοπική τηλεόραση δείχνουν το λεωφορείο διαλυμένο στον πυθμένα του γκρεμού και σωστικά συνεργεία ανάμεσά τους στρατιώτες, αστυνομικοί και εθελοντές να επιχειρούν όλη τη νύχτα, μεταφέροντας τραυματίες μέσα σε δύσβατο και ανώμαλο έδαφος.

Θανατηφόρα τροχαία με λεωφορεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, κυρίως στις ορεινές περιοχές, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και της απερίσκεπτης οδήγησης.

Φωτογραφία: Channels Television/X