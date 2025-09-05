Ο επαγγελματίας παλαιστής Τζεφ Τζάρετ (Jeff Jarrett) σε συνέντευξή του στο TMZ Sports, αποκάλυψε ότι η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) όχι μόνο πρόσεχε τις κόρες του όταν ήταν μικρή, αλλά έδωσε και μια ιδιωτική συναυλία στο σπίτι του, όταν η σύζυγός του ήταν άρρωστη.

Το μέλος του WWE Hall of Fame, είπε ότι γνωρίζει την ποπ σταρ από τότε που «ήταν μικρό κορίτσι» καθώς εκείνη και η οικογένειά της μετακόμισαν στη γενέτειρά του, το Hendersonville του Τενεσί. Ως ανερχόμενη σταρ είχε τη «θρυλική ιστορία» ότι «χτυπούσε τις πόρτες των δισκογραφικών εταιρειών», κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει στη «μικρή τους κοινότητά».

Την «Πρωτοχρονιά του 2006», όταν η πρώτη του σύζυγος, Τζιλ Γκρέγκορι (Jill Gregory), «ήταν πολύ άρρωστη από καρκίνο του μαστού» — έφυγε από τη ζωή πέντε μήνες αργότερα — η νεαρή τότε καλλιτέχνιδα επισκέφθηκε το σπίτι τους.

Σύμφωνα με τον παλαιστή, την επίσκεψη πρότεινε ένας φίλος της Σουίφτ και έφερε μεγάλη χαρά στις κόρες του. Εκείνη την περίοδο, είχε ήδη κυκλοφορήσει την πρώτη της επιτυχία, το «Tim McGraw» και το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της.

«Προφανώς, όπως όλα τα κορίτσια στην Αμερική, οι κόρες μου ήταν μεγάλες θαυμάστριες της Tέιλορ και τα τραγούδια της μόλις είχαν γίνει επιτυχία, αλλά ήταν και κορίτσι της πόλης μας», συνέχισε ο Τζάρετ και περιέγραψε τη επίσκεψή της στο σπίτι του ως «μια καταπληκτική εμπειρία».

Η τραγουδίστρια έφτασε στο σπίτι αρχικά χωρίς την κιθάρα της, αλλά πήγε να την φέρει όταν συνειδητοποίησε πόση διαφορά θα έκανε, «επειδή τα κορίτσια ήθελαν να τραγουδήσει και να παίξει». Στην αρχή υπήρχαν μόνο επτά άτομα αλλά «το ένα έφερε το άλλο» και γρήγορα «αυξήθηκαν σε περίπου 45 άτομα», ανέφερε ο Τζάρετ και πρόσθεσε: «Μέχρι το τέλος του απογεύματος, η Tέιλορ είχε παίξει περίπου τρεις ώρες».

«Δημιούργησε μια σχέση με την οικογένειά μου, ειδικά με τα κορίτσια», τόνισε συγκινημένος ο παλαιστής στο TMZ Sports, το οποίο μοιράστηκε φωτογραφίες της σταρ με την οικογένεια του. «Όταν πέθανε η γυναίκα μου, η Tέιλορ ερχόταν συχνά και ήταν πολύ καλή με τα κορίτσια», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ