Η Τζούλια Γκάρνερ (Julia Garner) σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «W» επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί την Madonna στην επικείμενη βιογραφική ταινία και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά ναι, είναι ένα έργο σε εξέλιξη».

Μάλιστα παραδέχτηκε ότι έχει πολλά αγαπημένα τραγούδια της «βασίλισσας της ποπ». «Έχω τόσα πολλά. Λατρεύω το “Borderline”, αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου», ανέφερε.

«Αγαπώ όλα τα τραγούδια της Madonna. Απλώς λατρεύω τη φωνή της στο “Papa Don’t Preach“. Έχω πολλά συναισθήματα για αυτό το τραγούδι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επίσης στη λίστα της είναι τα τραγούδια Burning Up, Vogue και Ray of Light, ενώ τόνισε πως μεγάλωσε με το άλμπουμ Confessions on a Dance Floor.

Τον περασμένο μήνα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας “Fantastic Four: First Steps“, καλεσμένη στο podcast SmartLess, δήλωσε ότι η βιογραφική ταινία «εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε επίσης για τη διαδικασία των ακροάσεων που πέρασε, σύμφωνα με το Deadline.

«Ήθελα απλώς να δω αν μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ήμουν επαγγελματίας χορεύτρια και έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορεύω, βασικά, και να τραγουδάω. Και να τραγουδάω μαζί της», θυμήθηκε η σταρ.

Επίσης εξήγησε ότι στην οντισιόν υιοθέτησε αυτό που θα έκανε η βασίλισσα της ποπ αν θα ήταν στη θέση της, δηλώνοντας με σιγουριά: «Σκέφτηκα: τι θα έκανε η Madonna; Θα σε έπειθε ότι αξίζει, ξέρεις, να βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο, και εγώ αυτό το υιοθέτησα. Ήμουν κάπως, “Μπορείς να το δεχτείς ή να το απορρίψεις, αλλά αν το απορρίψεις, αν φύγω, τότε είναι δικό σου το πρόβλημα”», κατέληξε.