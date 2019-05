Κίνηση που δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε από την βασίλισσα της ποπ προκάλεσε τον έντονο σχολιασμό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το κόσμο.

A post shared by Madonna (@madonna) on May 18, 2019 at 3:51pm PDT

Στον απόηχο της Eurovision, το φως της δημοσιότητας βλέπουν όλες οι λεπτομέρειες της βραδιάς του διαγωνισμού και φυσικά δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η εμφάνιση της Madonna, ένα από τα highlights της βραδιάς.

Αν και βασίλισσα της ποπ καθόλου δεν ενθουσίασε με την εμφάνισή της ενώ οι κριτικές από τους θεατές κυμαίνονται στα σχόλια: «Αμήχανη, αδιάφορη εμφάνιση» ενώ ορισμένοι χαρακτήρισαν την ίδια ως «παράφωνη».

Oh my days. Looks like her ability to perform disappeared with her integrity. pic.twitter.com/1JwcDJlmQV

— Rachael Swindon (@Rachael_Swindon) May 18, 2019