Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη θα κυλήσει με καλοκαιρινό χαρακτήρα, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα) και αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, κυρίως στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση δροσιάς και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους και παραλίες.

Σάββατο: Καλοκαιρινή σταθερότητα

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 33 με 35°C στα ηπειρωτικά, τους 30 με 32°C στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29°C.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ.

Κυριακή: Ήλιος με δροσερό αεράκι

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με πολύ ήλιο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, με ριπές τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας όμως σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 34°C, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 29 με 32°C, ενώ στις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 27 με 28°C.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά τμήματα του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Συμπέρασμα

Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με καλοκαιρινό χαρακτήρα, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ήλιο. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, προσφέροντας ευχάριστη δροσιά, ενώ οι λίγες νεφώσεις δεν θα επηρεάσουν την ηλιοφάνεια ούτε θα δημιουργήσουν φαινόμενα αξιόλογης έντασης.