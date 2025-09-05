Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στους οικισμούς των Αχαρνών, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Η δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, παρουσιάζουν αύξηση στον συγκεκριμένο τομέα.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από πολλές υπηρεσίες της αστυνομίας, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε. και η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ενώ επιστρατεύτηκαν επίσης προσωπικό των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Η επιχείρηση ενισχύθηκε με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), με στόχο τον εντοπισμό και τη συλλογή στοιχείων.

Σημαντικά Ευρήματα και Συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δέκα συλλήψεις ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για διάφορες παραβάσεις. Όπως αναφέρεται, οι συλλήψεις αφορούν, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε και μεγάλος αριθμός παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης και κράνους, απουσία ΚΤΕΟ, καθρεπτών και σιγαστήρα.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, αφαιρέθηκαν συνολικά 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και δύο άδειες κυκλοφορίας, ενώ τρία οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό.

Κατασχέσεις και Εξάρθρωση Παράνομων Δραστηριοτήτων

Οι αστυνομικές δυνάμεις αποξήλωσαν 40 καλώδια συνολικού μήκους 400 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομη ηλεκτροδότηση οικιών της περιοχής. Επιπλέον, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε κατοικίες, κατασχέθηκαν ένας καταγραφικός μηχανισμός μαζί με 13 κάμερες παρακολούθησης, ένα μαχαίρι, καθώς και εξάρτημα που φέρεται να χρησιμοποιείται για κλοπές οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να εντατικοποιηθούν το προσεχές διάστημα για την περαιτέρω αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις ευαίσθητες περιοχές της Αττικής.