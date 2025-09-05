Μόνο με ισχυρή οικονομία μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ζωής των πολιτών” τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας σε πάνελ κατά τη δεύτερη ημέρα του πέμπτου μητροπολιτικού συνεδρίου του Economist, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με τα όσα αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αυριανή του ομιλία από το βήμα της ΔΕΘ, όπως είπε ο ίδιος, “θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη”.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση “οι επενδύσεις είναι αυτές που φέρνουν μέρισμα και το μέρισμα αυτό γυρίζει στην κοινωνία” υπογραμμίζοντας πως “η Ελλάδα δανείζεται στα ομόλογά της χαμηλότερα από πολλές χώρες της Ευρώπης”.

Στάθηκε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας ότι για φέτος αναμένεται να κλείσει στο 2,3%, ανάπτυξη μεγαλύτερη κατά 3 φορές αυτής της Ευρωζώνης μιας και σύμφωνα με εκτιμήσεις αυτή δεν θα υπερβεί το 0,8%.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στα βήματα που έχει κάνει η ελληνική οικονομία από το 2019 μέχρι σήμερα σημειώνοντας ότι “έχουμε συνολικά 72 λιγότερους φόρους, και ίσως σε λίγες ώρες αυτός ο αριθμό θα αυξηθεί”.

Η ανεργία όπως δήλωσε βελτιώνεται συνεχώς και σήμερα βρίσκεται κάτω από 8% κάτι το οποίο θέτει τη χώρα μας χαμηλότερα από άλλες στην Ευρώπη στο σχετικό δείκτη προσθέτοντας ότι η Ελλάδα του σήμερα είναι μια διαφορετική χώρα και “αυτό που κάνουμε είναι, μέσω της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα”.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός για να μπορέσουν να τρέξουν όλα τα προγράμματα που βρίσκονται εν εξελίξει σήμερα “κάπου πρέπει να βρεθούν οι πόροι”. Όπως είπε “Το 2019 το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν 5,4 δισ. ευρώ, το 2025 το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν 14,6 δισ. ευρώ, δηλαδή 175% αυξημένο και το 2026 θα είναι 16,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 212%”.

“Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το θεμέλιο αλλά η βιομηχανία δίνει την προστιθέμενη αξία και η καινοτομία είναι κατ’ εξοχήν οξυγόνο, αυτό που δίνει στη βιομηχανία εξωστρέφεια” δήλωσε κατά την τοποθέτησή της η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη.

Τόνισε ότι, “η βιομηχανία στην Ελλάδα όπως δείχνουν στα στοιχεία πηγαίνει καλά.” προσθέτοντας ότι είναι ο τομέας που μπορεί να προσφέρει στην παραγωγικότητα, με τη Θεσσαλονίκη να έχει θέσει ως στόχο να πετύχει να γίνει ένα κέντρο καινοτομίας και αυτό γιατί έχει καλό δυναμικό, καλά πανεπιστήμια και μεταξύ άλλων ένα λιμάνι που χρειάζεται να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα.

Η επιτυχία δεν έρχεται από μόνη της, θέλει στρατηγική και μια συλλογική προσπάθεια με μεγάλο ορίζοντα πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι χρειάζεται “να δεσμευθούμε όλοι και να μιλάμε για έναν ορίζοντα δεκαετίας” .

Σύμφωνα με την ίδια “πάγιο αίτημά μας είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία. Ζητάμε μια δέσμευση των κυβερνήσεων και των κομμάτων να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Χωρίς αυτή τη συνέχεια δεν μπορεί να πετύχει κάτι” συμπληρώνοντας ότι “η σημερινή κυβέρνηση είναι κοντά στον επιχειρηματία και έχουν γίνει μεγάλα άλματα προς αυτή την κατεύθυνση”.

Στην επένδυση της “Ελληνικός Χρυσός”που έχει γίνει στη βορειανατολική Χαλκιδική αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold, Χρήστος Μπαλάσκας τονίζοντας ότι σήμερα λειτουργεί ένα μεταλλείο με βασικά μέταλλα και χρυσό, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή το μετάλλιο των Σκουριών που θα παράγει χρυσό και χαλκό.

Πρόκειται για μια επένδυση τάξης 3 δισ. δολαρίων στην οποία σήμερα απασχολούνται 3.300 άτομα. Με βάση τα στοιχεία του ΙΟΒΕ όπως είπε ο κ. Μπαλάσκας, η συνδρομή της επένδυσης στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτής θα είναι της τάξης των 550 εκατ. ευρώ το χρόνο και 480 εκατ. ευρώ θα είναι οι εξαγωγές. “Είναι μια τρομερή συνεισφορά στο ισοζύγιο το εμπορικό αλλά και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κάτι που η χώρα μας χρειάζεται πάρα πολύ”.

Από τη μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της Texan, Παναγιώτης Μούργος ζήτησε από την πολιτεία “να είναι συμπαραστάτης σε επενδύσεις ώστε η χώρα μας να γίνει ένα σταθερός οικονομικός και επενδυτικός προορισμός με σταθερό φορολογικό σύστημα”.

Μίλησε για την επένδυση που είχε γίνει στη χώρα μας το 2018 και αφορούσε στην παραγωγή μεγάλης ανακύκλωσης στην Ελλάδα, με αμερικάνικη τεχνολογία.

“Η Ελλάδα επιλέχθηκε μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον να φιλοξενήσει αυτή την επένδυση” και πρόσθεσε πως “όταν εγκαινιάστηκε το 2019 υποσχεθήκαμε οτι θα δημιουργήσουμε 90 νέες πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας. Σήμερα πλησιάζουμε τις 600 νέες θέσεις εργασίας και μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουμε δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας”.

Ο κ. Μούργος ανέφερε ότι “είναι ένα success story μιας αμερικάνικης επένδυσης στη χώρα μας. Η χώρα μας επιλέχθηκε γιατί μπορεί και να καινοτομεί και έχει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό”.

Φέτος κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Θεσσαλονίκης όπως τόνισε θα παρουσιαστεί το πρώτο παγκοσμίως κινητό φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. “Για πρώτη φορά στον κόσμο Έλληνες μηχανικοί αναπτύξαμε ένα ενεργειακά αυτόνομο κέντρο ανακύκλωσης το οποίο μπορεί να καλύψει αρκετές ανάγκες εποχικότητας που υπάρχουν στη χώρα μας, ανακύκλωση στα νησιά, στις παραλίες” δήλωσε και συμπλήρωσε “υπάρχει μια καινοτομία που θα εξάγουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες”.

Ως ένα “success story” χαρακτήρισε την Ελλάδα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Sani/Ikos, Ανδέας Ανδρεάδης σημειώνοντας ότι το “2010 τα πράγματα ήταν ζοφερά ενώ τα τελευταία 5-6 χρόνια πηγαίνουν αρκετά καλύτερα”.

Αυτό σύμφωνα με τον ίδιο επετεύχθη εξαιτίας των δανειστών οι οποίοι “μας έδειξαν τον τρόπο και μας εξήγησαν πως πρέπει να διαμορφώσουμε τις κινήσεις μας από εδώ και στο εξής”.

Εξέφρασε την ανησυχία του καθώς όπως είπε “έχουμε χάσει την εστίασή μας. Πλέον δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ούτε την πανδημία του κορονοϊού ούτε την οικονομική κρίση” υπογραμμίζοντας πως “φαίνεται να μην υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση”.

Τέλος, μιλώντας για τον τουρισμό ο κ. Ανδρεάδης δήλωσε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, όλων των ειδών. “Από το 2018 έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών, χρειαζόμαστε επενδύσεις και υποδομές” και πρόσθεσε “πρέπει να αποφύγουμε τα μικροπολιτικά γιατί χάνουμε τη μεγάλη εικόνα”.