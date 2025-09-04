Ανατροπή στην υπόθεση χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ αποφάσισε ομοσπονδιακή δικαστής στις ΗΠΑ, καθώς διέταξε την άμεση ακύρωση του παγώματος ομοσπονδιακών κονδυλίων δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το μέτρο είχε ληφθεί με φόντο κατηγορίες πως το ιστορικό ίδρυμα δεν είχε διασφαλίσει επαρκή προστασία στους εβραίους φοιτητές του, ιδιαίτερα εν μέσω διαδηλώσεων κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διαταγή της, η ομοσπονδιακή δικαστής της Βοστώνης, Άλισον Μπάροους, έκρινε ότι οι αποφάσεις της τότε κυβέρνησης ήταν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το δικαστήριο ακυρώνει και παραμερίζει» τα συγκεκριμένα μέτρα που είχαν ληφθεί εις βάρος του πανεπιστημίου.

Η αμφιλεγόμενη αυτή παρέμβαση είχε ως κεντρικό επιχείρημα ότι το Χάρβαρντ, το αρχαιότερο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης των ΗΠΑ, προωθεί την «woke» ιδεολογία—έναν όρο που χρησιμοποιεί κυρίως η αμερικανική δεξιά για να στηλιτεύσει υπερβολικά προοδευτικές ιδέες.

Η αντιπαράθεση για την προστασία των φοιτητών και οι κατηγορίες για ιδεολογικά κίνητρα

Κατηγορίες για έλλειψη προστασίας των εβραίων και ισραηλινών φοιτητών διατυπώθηκαν εν μέσω έντονων διαδηλώσεων κατά του πολέμου στη Γάζα εντός της πανεπιστημιούπολης. Σε αντίποινα, η διοίκηση Τραμπ είχε ανακοινώσει τη διακοπή χρηματοδότησης ύψους άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ομοσπονδιακά προγράμματα. Παράλληλα, είχε ανακληθεί και η πιστοποίηση SEVIS του ιδρύματος, διαδικασία που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ξένων φοιτητών στα αμερικανικά ακαδημαϊκά προγράμματα.

Μετά την ένσταση της διοίκησης του Χάρβαρντ, η δικαστής Μπάροους υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές διάκρισης ή προκατάληψης, είναι απαράδεκτος», τονίζοντας πως και το ίδιο το πανεπιστήμιο αναγνώρισε τις ελλείψεις του στη διαχείριση τέτοιων φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Παρά ταύτα, επεσήμανε πως «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που πλήττονται από το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων και τον αντισημιτισμό».

Στοχοποίηση με πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα

Η δικαστής επέκρινε την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας».

Με τη νέα δικαστική απόφαση, το Χάρβαρντ εξασφαλίζει την αποκατάσταση της πρόσβασης στα ομοσπονδιακά κονδύλια, γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη χρηματοδότηση της έρευνας όσο και στη διεθνή παρουσία του ιδρύματος.